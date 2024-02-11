У Київській ОВА повідомили про наслідки падіння уламків дронів

У Київській області внаслідок падіння уламків дронів на території одного з підприємств виникла пожежа, повідомили в обласній військовій адміністрації.

За повідомленням, пошкоджені складські приміщення, СТО, ангар, адмінбудівля підприємства, легковий автомобіль і навантажувач, а пожежу оперативно ліквідували.

Жертв і постраждалих серед населення немає, кажуть в ОВА.

«Вночі ворог у черговий раз атакував область. Цього разу дронами-камікадзе. В регіоні працювали сили ППО. Завдяки вдалій роботі наших мобільно вогневих груп влучань в об’єкти житлової та критичної інфраструктури не зафіксовано», – йдеться в повідомленні.

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Повітряні сили Збройних сил України повідомили, що в ніч на 11 лютого Росія атакувала Україну 45-ма ударними безпілотниками типу Shahed-136/131 із районів Балаклави і мису Чауда в окупованому Криму, 40 із них збили сили ППО.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. У січні Росія активізувала свої атаки, внаслідок чого десятки людей загинули, ще сотні були поранені.

Президент України Володимир Зеленський 30 січня заявив, що у 2023 році Росія запустила по Україні понад 330 ракет різних типів і приблизно 600 ударних безпілотників.

Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.