«Київтеплоенерго» повідомляє про мирову угоду з «Нафтогазом»

Комунальне підприємство «Київтеплоенерго» і національна акціонерна компанія «Нафтогаз» розробили робочий варіант мирової угоди. Про це повідомляє прес-служба «Київтеплоенерго».

«На жаль, постанова Кабінету Міністрів України №705, що була прийнята ще 29 серпня, виконана лише вчора. Тобто ввечері 3 жовтня Міністерство фінансів України переказало кошти «НАК «Нафтогаз» як виконання зобов’язань державного бюджету на погашення різниці в тарифах на теплову енергію. Це, у свою чергу, дозволяє вирішити питання штрафів та пені, які були нараховані на основну частину заборгованості перед НАК «Нафтогаз», – наводить прес-служба «Київтеплоенерго» слова заступника голови КМДА Петра Пантелеєва.

Після того, як мирову угоду між «Київтеплоенерго» та «Нафтогазом» затвердить Господарський суд, підприємства укладуть договори на постачання газу та планують відновити роботу об’єктів теплогенерації – ТЕЦ-6 та близько 200 котельних.

Засідання суду заплановане на 10 жовтня.

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Як пояснюють в комунальному підприємстві, наразі гарячої води немає в Оболонському, Подільському, Святошинському, частинах Деснянського, Дніпровського та Солом’янського районів.

Раніше прем’єр-міністр України Володимир Гройсман заявляв, що постачання гарячої води в Києві мають відновити до 7 жовтня 2018 року.

Наприкінці травня влада Києва повідомила, що «Нафтогаз» відмовляється укладати договір на поставку газу з «Київтеплоенерго» через борги попереднього оператора «Київенерго» (загальна сума заборгованості становить близько 5 мільярдів гривень). У відповідь на це Київрада ухвалила рішення, згідно з яким боргові зобов’язання «Київенерго» не підлягають передачі «Київтеплоенерго».

«Нафтогаз» у свою чергу заявив, що готовий укласти договір на поставку газу одразу після вирішення питання правонаступництва заборгованості.

КМДА погодилась успадкувати заборгованість «Київенерго» перед Нафтогазом і повідомила про те, що підпише з компанією мирову угоду. Для цього вона попросила в Кабінету міністрів субвенцію на 729 мільйонів гривень.