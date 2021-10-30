У Києві відбулася акція «Свободу політв’язням Кремля»

У столиці України на майдані Незалежності 30 жовтня відбулася акція «Свободу політв’язням Кремля». Участь у ній взяли колишні політв’язні, члени Меджлісу кримськотатарського народу, представники правозахисних організацій та громадські діячі.

Учасники акції висловили рішучий протест проти свавільних затримань, що тривають на території тимчасово окупованого Криму, та озвучили вимогу до української влади – активізувати дії, спрямовані на прискорення звільнення всіх незаконно затриманих Російською Федерацією, зокрема кримських бранців.

Під час акції на Майдані працював стенд кампанії #Prisoners Voice, де відбувався збір листівок.

Організатори акції нагадали, що 3 і 4 вересня в тимчасово окупованому Криму незаконно затримали братів Асана та Азіза Ахтемових, а також члена Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляла, який нині «знаходиться в каральній психіатрії». Цих людей звинувачують у нібито організації та здійсненні диверсії.