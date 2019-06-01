У Києві провели велодень на захист велосипедистів

У Києві відбувся Всеукраїнський велодень: понад 5 тисяч велосипедистів, серед яких і мер Києва Віталій Кличко, зібралися на Софійській площі і проїхали парадом центром столиці.

Так учасники велодня вирішили привернути увагу до необхідності посилення контролю за швидкістю руху автотранспорту на дорогах, щоб попередити ДТП із постраждалими велосипедистами.

Велодень розпочався з традиційного групового фото на Софійській площі. Після цього велосипедисти рушили за запланованим маршрутом, проїхавши центральними вулицями міста й фінішувавши на Трухановому острові в парку «Муромець».

Програма велодня продовжилась велофестивалем у парку «Муромець». Там провели лекції з першої домедичної допомоги, перегони для дітей від 2 до 12 років, перегони для дорослих, велосипедний квест, конкурси, розіграші подарунків і велосипеда, там же зіграли музичні гурти. У парку «Муромець» також облаштували дитячу зону творчості, ретрокуточок, лекторій, фотозони, фудкорт.

Всеукраїнський велодень проводять по всій Україні. Тисячі велосипедистів, незалежно від віку і стилю їзди, проїжджають центральними вулицями міст і містечок України для того, щоб привернути увагу до здорового й активного способу життя і порозуміння з водіями на дорогах.