У Киргизстані заарештували на два місяці 11 журналістів-розслідувачів

У Киргизстані суд заарештував на два місяці 11 колишніх і нинішніх співробітників проєкту журналістських розслідувань Temirov Live у справі про «заклики до активної непокори законним вимогам представників влади та до масових заворушень».

Уранці 16 січня в будинках заарештованих журналістів, як повідомляв журналіст-розслідувач Болот Теміров, силовики провели обшуки, після чого їх відвезли на допит до МВС Киргизстану. Обшук також відбувався в офісі Temirov Live. За даними МВС, у журналістів та в офісі проєкту вилучено 162 речі – компʼютери, ноутбуки, мобільні телефони, іншу техніку та банківські картки.

МВС порушило кримінальну справу за частиною 3 статті 278 Кримінального кодексу («Заклики до активної непокори законним вимогам представників влади та до масових заворушень, а також заклики до насильства над громадянами»).

За даними відомства, 30 грудня співробітники міліції на сторінках видань «Айт, Айт Десе» та Temirov Live виявили інформацію, що закликає до масових заворушень. «12 січня за висновком експертизи встановлено, що матеріали, опубліковані на сторінках «Айт, Айт Десе» та Temirov Live, містять ознаки закликів до акцій протесту і масових заворушень», – ідеться у повідомленні. Усі заарештовані заявляють, що незгодні зі звинуваченнями.

15 січня співробітники Державного комітету національної безпеки Киргизстану провели обшук у редакції агентства 24.kg та вилучили техніку. На допит до комітету відвезли генерального директора агентства Асель Оторбаєву, головного редактора Антона Лимаря та шеф-редактора Махінура Ніязова. Увечері їх відпустили. Відомо, що вони є свідками у кримінальній справі щодо «пропаганди війни». Приводом до справи стала публікація на сайті 24.kg про війну в Україні.