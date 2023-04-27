Суд у Бішкеку підтримав позов про припинення роботи Киргизької служби Радіо Свобода

Суд у Бішкеку 27 квітня виніс ухвалу про заборону роботи в Киргизстані Киргизької служби медіакорпорації Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода. Ленінський районний суд киргизької столиці задовольнив вимогу Міністерства культури країни.

Захист Радіо Азаттик незабаром після оголошення ухвали районного суду 27 квітня заявив, що оскаржить рішення. Захист наполягає, що суддя не взяв до уваги доводів, наведених у ході останнього засідання.

Президент Радіо Свобода Джеймі Флай додав: «Радіо Свобода оскаржить обурливе рішення суду... Наша історія показала нам, що коли людям потрібна правдива інформація, яку уряд цензурує, вони знайдуть способи отримати до неї доступ».

Сьогоднішнє рішення було ухвалене після блокування в країні сайтів Радіо Азаттик киргизькою і російською мовами у жовтні минулого року.

До цього редакція відмовилася видалити зі своїх сайтів кадри сутичок на киргизько-таджицькому кордоні. Міністерство культури Киргизстану стверджувало, що у цьому відеоролику нібито було односторонньо викладено позицію Таджикистану.

Керівництво медіакорпорації розцінило крок влади у Бішкеку як переслідування вільних ЗМІ, яке підриває демократію в Киргизстані.