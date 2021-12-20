Китайська тенісистка заявила, що не звинувачувала в домаганні впливового політика

Китайська тенісистка Пен Шуай заперечила, що коли-небудь звинувачувала одного з колишніх лідерів Комуністичної партії у сексуальному насильстві, і заявила, що перебуває на свободі. Про це Пен сказала в інтерв’ю сінгапурській китайськомовній газеті 19 грудня.

Це було перше інтерв’ю Пен у ЗМІ відтоді, як її звинувачення проти колишнього віцепрем’єра Чжана Гаолі викликали занепокоєння через її безпеку і спонукали Жіночу тенісну асоціацію (WTA) призупинити всі свої турніри в Китаї в 2022 році.

В інтерв’ю газеті Lianhe Zaobao Пен заперечила, що виступала зі звинуваченнями в тому, що Гаолі «примушував» її до сексу і що між ними були стосунки, які тривали кілька років.

Ці звинувачення з’явилися на початку листопада на китайському сайті Weibo, згодом вони зникли, але опубліковані у твітері скріншоти викликали глобальний резонанс.

«По-перше, я б хотіла підкреслити дуже важливий момент: я ніколи не говорила і не писала нічого, де б звинувачувала когось у сексуальних домаганнях. Я хотіла б дуже чітко підкреслити цей момент», – сказала 35-річна тенісистка в інтерв’ю, знятому, коли вона відвідувала змагання з лижних гонок у Шанхаї.

Відповідаючи на запитання про публікацію Weibo, Пен відповіла, що це «приватна справа», щодо якої було «багато непорозумінь». Вона не пояснила, що має на увазі.

Її також запитали, чи перебуває вона під наглядом, на що спортсменка відповіла: «Чому б це? Я завжди була дуже вільною».

Тим часом, WTA після оприлюднення відео з Пен заявила, що воно не скасовує занепокоєння організації щодо самопочуття тенісистки і її здатності спілкуватися без цензури чи примусу.

WTA заявила, що все ще хоче «повного, справедливого і прозорого розслідування, без цензури», повідомляє AFP з посиланням на заяву організації.

Виконавчий директор Human Rights Watch Кеннет Рот заявив у твітері, що останнє відео «лише посилює занепокоєння щодо тиску, якому піддає тенісистку китайський уряд».

Після того, як її звинувачення з’явилися на Weibo, Пен не з’являлася на публіці. Згодом китайські ЗМІ показали її на тенісному турнірі.

Стів Саймон, голова WTA, заявив у середині листопада, що отримав нібито електронний лист від Пен, в якому вона стверджувала, що звинувачення у сексуальному насильстві були «неправдивими» і що вона «відпочиває вдома, і все добре».

Саймон тоді заявив, що електронний лист, який також опублікували китайські державні ЗМІ, лише посилив його занепокоєння щодо безпеки та місця перебування спортсменки.

35-річна Пен Шуай – колишня перша ракетка світу у парному рейтингу, неодноразова переможниця турнірів WTA. У 2013 році вона здобула перемогу в парному розряді на Вімблдоні, а у 2014 році – на Відкритому чемпіонаті Франції.