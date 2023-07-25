Міністр закордонних справ Китаю Цінь Ган звільнений з посади. Він уже місяць не зʼявлявся на публіці

Міністр закордонних справ Китаю Цінь Ган був звільнений з посади 25 липня, повідомляє державна агенція «Сіньхуа».

«Вища законодавча влада Китаю проголосувала за призначення Ван І міністром закордонних справ... на сесії у вівторок», – ідеться в повідомленні.

У повідомленні не вказується причина усунення Цінь Гана, але йдеться, що голова Китаю Сі Цзіньпін уже підписав указ про запровадження цього рішення. Цінь Ган вважався довіреною особою голови КНР, і багато аналітиків пояснювали їхніми відносинами його швидке зростання в дипломатичній ієрархії.

Цінь Гана не бачили на публіці з 25 червня, коли він зустрівся із заступником міністра закордонних справ Росії Андрієм Руденком у Пекіні. Його відсутність викликала бурю припущень про те, що його відсторонили від посади або щодо нього розпочали службове розслідування.

Нещодавно обовʼязки Цінь Гана взяв на себе провідний дипломат Китаю Ван І, який керує зовнішньою політикою владної Комуністичної партії та обіймає перше місце в урядовій дипломатичній ієрархії.

Цінь змінив Вана на посаді міністра закордонних справ у грудні 2022 року.