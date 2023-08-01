Щонайменше 11 людей загинули, 13 зникли в Пекіні після сильних злив

Щонайменше 11 людей загинули, ще 13 вважаються зниклими безвісти 1 серпня після сильних дощів, які обрушилися на Пекін, повідомили державні ЗМІ.

Рясні опади затопили дороги та заповнили квартали брудом.

Ще девʼятеро людей загинули і шестеро зникли в провінції Хебей на сході Китаю.

Шторм Доксурі, колишній супертайфун, пронісся Китаєм на північ після того, як наприкінці минулого тижня обрушився на південь провінції Фуцзянь.

У суботу в столиці та прилеглих районах почалися сильні дощі, лише за 40 годин на Пекін випала майже місячна норма опадів за весь липень.

AFP цитує місцевого жителя, який каже, що не бачив такої сильної повені з липня 2012 року, коли загинули 79 людей, а десятки тисяч були евакуйовані.

Голова КНР Сі Цзіньпін у вівторок закликав докласти «всіх зусиль», щоб врятувати тих, хто «загубився або потрапив у пастку» дощів.