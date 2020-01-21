Колишній голова Інтерполу отримав 13,5 років в’язниці у Китаї

Китайський суд засудив колишнього голову Інтерполу Мена Хунвея до 13,5 років в’язниці і оштрафував його на 290 тисяч доларів за хабарництво й зловживання службовим становищем.

Мен заявив, що не оскаржуватиме рішення суду, передає пресслужба суду в місті Тяньцзінь.

Про зникнення обраного в 2016 році головою Інтерполу Мена Хунвея стало відомо 25 вересня 2018 року, коли він поїхав з французького міста Ліон, де розташована штаб-квартира Інтерполу, до Китаю.

7 жовтня того ж року головна антикорупційна структура Китаю, Державна контрольна комісія, заявила, що Мен «перебуває під слідством за підозрою в порушенні закону». До Інтерполу надійшла заява про його відставку.

У червні 2019 року суд заявив, що колишній президент Інтерполу Мен Хунвей зізнався в отриманні хабарів на суму понад 2 мільйони доларів і висловив жаль з приводу цього злочину.