У Китаї стався масштабний зсув ґрунту, під завалами майже пів сотні людей

На південному заході Китаю в провінції Юньнань внаслідок масштабного зсуву ґрунту вранці в понеділок, 22 січня, 47 людей опинились під завалами, ще понад 200 жителів евакуювали до безпечних місць.

Місцеві медіа пишуть, що катастрофа сталась о 5:51 ранку в одному з сільських районів поблизу міста Чжаотун, де землею і камінням засипало 18 домогосподарств.

На місці стихійного лиха наразі триває рятувально-пошукова операція, до якої залучено понад 200 рятувальників, 33 пожежні автомобілі та 10 вантажівок.

Люди, які перебувають під завалами, вважаються зниклими безвісти. Інформації про жертви внаслідок зсуву ґрунту наразі ще не надходило.

Раніше, 3 серпня 2023 року, у Грузії у Шові стався зсуву ґрунту і зійшли селеві потоки. У перший день рятувальникам вдалося евакуювати понад 200 людей. Особи 28 загиблих із 31 ідентифіковані. У Міністерстві закордонних справ повідомляли, що серед загиблих є українка. Були повідомлення про пошук її рідних.