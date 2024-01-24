Зсув ґрунту в Китаї: кількість загиблих зросла до 34, є зниклі безвісти

Кількість жертв внаслідок зсуву ґрунту на південному заході Китаю зросла до 34, ще 10 людей вважаються зниклими безвісти.

Пошуково-рятувальні роботи тривали в умовах морозу та снігопаду. Понад 1000 рятувальників працювали на місці події з допомогою екскаваторів, безпілотників та рятувальних собак, поінформували в китайському МНС.

Із місця події було переселено понад 900 жителів. Причина зсуву ґрунту не уточнюється.

Раніше стало відомо, що на південному заході Китаю в провінції Юньнань внаслідок масштабного зсуву ґрунту вранці в понеділок, 22 січня, 47 людей опинились під завалами, ще понад 200 жителів евакуювали до безпечних місць.

Місцеві медіа пишуть, що катастрофа сталась о 5:51 ранку в одному з сільських районів поблизу міста Чжаотун, де землею і камінням засипало 18 домогосподарств.

Раніше, 3 серпня 2023 року, у Грузії у Шові стався зсуву ґрунту і зійшли селеві потоки. У перший день рятувальникам вдалося евакуювати понад 200 людей. Особи 28 загиблих із 31 ідентифіковані. У Міністерстві закордонних справ повідомляли, що серед загиблих є українка. Були повідомлення про пошук її рідних.