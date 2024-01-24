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Новини | Міжнародні

Зсув ґрунту в Китаї: кількість загиблих зросла до 34, є зниклі безвісти

Кількість жертв внаслідок зсуву ґрунту на південному заході Китаю зросла до 34, ще 10 людей вважаються зниклими безвісти (фото ілюстративне)
Кількість жертв внаслідок зсуву ґрунту на південному заході Китаю зросла до 34, ще 10 людей вважаються зниклими безвісти (фото ілюстративне)

Кількість жертв внаслідок зсуву ґрунту на південному заході Китаю зросла до 34, ще 10 людей вважаються зниклими безвісти.

Пошуково-рятувальні роботи тривали в умовах морозу та снігопаду. Понад 1000 рятувальників працювали на місці події з допомогою екскаваторів, безпілотників та рятувальних собак, поінформували в китайському МНС.

Із місця події було переселено понад 900 жителів. Причина зсуву ґрунту не уточнюється.

Раніше стало відомо, що на південному заході Китаю в провінції Юньнань внаслідок масштабного зсуву ґрунту вранці в понеділок, 22 січня, 47 людей опинились під завалами, ще понад 200 жителів евакуювали до безпечних місць.

Місцеві медіа пишуть, що катастрофа сталась о 5:51 ранку в одному з сільських районів поблизу міста Чжаотун, де землею і камінням засипало 18 домогосподарств.

Раніше, 3 серпня 2023 року, у Грузії у Шові стався зсуву ґрунту і зійшли селеві потоки. У перший день рятувальникам вдалося евакуювати понад 200 людей. Особи 28 загиблих із 31 ідентифіковані. У Міністерстві закордонних справ повідомляли, що серед загиблих є українка. Були повідомлення про пошук її рідних.

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