Нічна атака РФ: у Києві під завалами рятувальники виявили фрагменти тіл загиблих, число постраждалих зросло

У Києві на місці російських ударів рятувальники виявили фрагменти тіл загиблих, повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

«Титанічних зусиль зараз докладають рятувальники ДСНС на місцях влучань у Києві. Відомо щонайменше про 4 загиблих. Дістали й фрагменти тіл – попереду ще складна ідентифікація. Близько 30 людей поранено», – написав він у телеграмі.

За його словами, з-під завалів вдалося дістати живими трьох людей, є висока ймовірність, що під руїнами ще залишаються люди.

Російські війська вночі масовано атакували Київ ракетами та дронами. Раніше було відомо про чотирьох загиблих і понад 20 постраждалих. Є руйнування, до гасіння пожеж залучають авіацію ДСНС.

За даними Київської міської військової адміністрації, наслідки атаки РФ фіксуються на понад 20 локаціях в Дарницькому, Дніпровському, Соломʼянському, Шевченківському, Голосіївському, Оболонському та Деснянському районах. Є значні пошкодження в житловій забудові Дніпровського та Дарницького районів. Зокрема, в останньому прямим влучанням була знищена частина п’ятиповерхівки.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



