У Києві під час затримання помер чоловік – поліція

У Києві помер чоловік після після інциденту з патрульними, які прибули на виклик щодо порушення громадського порядку на дитячому майданчику, йдеться у повідомленні місцевої поліції.

За даними правоохоронців, 8 лютого близько 01:00 на спецлінію 112 надійшло повідомлення про людей, які розпивали алкоголь на дитячому майданчику, голосно поводилися та порушували вимоги комендантської години.

Патрульні, які прибули на місце, виявили групу осіб із «ознаками агресивної поведінки».

У поліції уточнили, що один із чоловіків почав погрожувати правоохоронцям і не реагував на їхні вимоги. Для припинення правопорушення до нього застосували фізичну силу та кайданки.

«Згодом чоловікові раптово стало зле – він почав втрачати свідомість. Поліцейські зняли кайданки, надали домедичну допомогу та викликали швидку. Попри реанімаційні заходи медиків, чоловік помер на місці. Для встановлення всіх обставин події викликали слідчо-оперативну групу, а також повідомили Державне бюро розслідувань», – зазначили правоохоронці.

У поліції кажуть, що відомості внесено до ЄРДР за статтею про перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу. За попереднім висновком судово-медичної експертизи, причиною смерті стала хвороба серця.

Раніше, 27 січня, голова Нацполіції Іван Вигівський без деталей повідомив, що на Черкащині четверо поліцейських загинули, ще один зазнав поранень під час затримання підозрюваного у скоєнні вбивства.

Пізніше у коментарі Суспільному начальник Головного управління Національної поліції в області Олег Гудима повідомив, що загиблий підозрюваний – місцевий житель, 59-річний колишній військовослужбовець, якого підозрювали у причетності до скоєння замаху на вбивство в грудні 2025 року на території Корсунського району.