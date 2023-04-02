На Київщині внаслідок потужного вибуху загинув чоловік – поліція

На Київщині біля одного із приватних будинків у неділю, 2 квітня, пролунав потужний вибух, повідомляє пресслужба місцевої поліції в телеграмі.

«Білоцерківець 2 квітня, о 14 годині, повідомив, що почув вибух та побачив мертвим чоловіка», – розповіли в поліції.

За даними правоохоронців, внаслідок вибуху загинув 59-річний чоловік, що хворів та мав вади ніг. На місці події вибухотехніки виявили чеку, уточнили в поліції.

«На місці працюють поліцейські Київської області, патрульна поліція, рятувальники та медики», – додали правоохоронці.

25 березня на шоколадній фабриці компанії R. M. Palmer Company в США в місті Вест-Редінг у Пенсильванії пролунав потужний вибух. Внаслідок вибуху загинуло дві людини, дев’ятеро зникли безвісти, а ще кілька американців отримали поранення. Вибух був такої сили, що «будівля, яка стоїть поруч, зрушила з місця, а припарковані автівки злетіли в повітря».