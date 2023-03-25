У США пролунав потужний вибух на шоколадній фабриці

На шоколадній фабриці компанії R. M. Palmer Company в місті Вест-Редінг у Пенсильванії пролунав потужний вибух, повідомляє AP News.

За інформацією ЗМІ, внаслідок вибуху загинуло дві людини, дев’ятеро зникли безвісти, а ще кілька американців отримали поранення.

Повідомляється, що вибух був такої сили, що «будівля, яка стоїть поруч, зрушила з місця, а припарковані автівки злетіли в повітря».

Також наголошується, що двох постраждалих внаслідок вибуху госпіталізували у задовільному стані, п’ятеро – перебувають на лікуванні, але скоро їх відпустять додому.

Наразі причина вибуху розслідується. Людей попросили відійти приблизно на квартал у кожному напрямку від місця вибуху, але наказу про евакуацію від місцевої влади не надходило, зазначають журналісти.