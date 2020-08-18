МЗС Латвії направило ноту протесту Білорусі через затримання своїх громадян

Міністерство закордонних справ Латвії направило ноту протесту Білорусі у зв’язку із затриманням двох латвійських громадян під час акцій протесту, повідомила пресслужба МЗС.

За повідомленням, від 10 до 13 серпня білоруські силовики необґрунтовано затримали двох громадян Латвії, які зазнали фізичного і психологічного насильства.

«Міністерство закордонних справ Латвії вимагає від влади Білорусі проведення повного розслідування інциденту, притягти винних до відповідальності і повідомити про результати розслідування», – йдеться в заяві, оприлюдненій на сайті МЗС Латвії ввечері 17 серпня.

Міністерство закордонних справ Латвії також заявило, що рішуче засуджує застосування білоруськими правоохоронними органами фізичної сили проти мирних демонстрантів і вимагає негайного звільнення затриманих.

МЗС Латвії наголосило, що не вважає вибори в Білорусі, які відбулися 9 серпня, вільними чи чесними, і закликало до проведення нового голосування, організованого новою виборчою комісією за присутності міжнародних спостерігачів.

Міністерство також закликало білоруського посла повідомити Мінську, що для вирішення внутрішніх проблем Білорусі не варто шукати жодного зовнішнього ворога. Спроби виставити країни Балтії і НАТО як ворожі щодо Білорусі можуть ще більше погіршити складні відносини з Мінськом, йдеться у заяві.

Протести в Білорусі тривають вже другий тиждень. Люди називають вибори президента сфальсифікованими і вимагають перевиборів, а також звільнення всіх затриманих у перші дні акцій, коли силовики жорстоко розганяли протестувальників.

Страйки на великих підприємствах країни почалися 17 серпня, зокрема на Мінському заводі колісних тягачів (МЗКТ), тракторному заводі (МТЗ), автомобільному заводі (МАЗ), а також на заводах і підприємствах в інших містах. До протестів долучилися і співробітники Білоруської державної телерадіокомпанії.