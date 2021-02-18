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18 лютого 2021, Київ 16:20
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За «глорифікацію нацизму»: Латвія заборонила в’їзд російському телеведучому Соловйову

Російський телеведучий Володимир Соловйов

Міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс оголосив, що включив російського телеведучого Володимира Соловйова до списку осіб, перебування яких на території країни небажане. «Для Латвії неприйнятна глорифікація нацизму в будь-якій формі», – написав Рінкевичс.

Володимир Соловйов повідомив російській державній інформагенції «РИА Новости», що обговорить із адвокатом позов до суду через заборону на в’їзд до Латвії.

Раніше цього місяця в ефірі програми «Вечір із Володимиром Соловйовим» на телеканалі «Россия 1» телеведучий назвав Адольфа Гітлера «сміливою людиною», яка «не косила від армії» і «воювала відважно під час Першої світової війни». При цьому Соловйов протиставив Гітлера російському опозиціонеру Олексію Навальному, назвавши його «гульфікфюрером» – зі слів телеведучого виходить, що він підозрює Навального в тому, що той боявся служити в армії.

Слова про хоробрість Гітлера пролунали, коли Соловйов розміркував про те, чому він не поважає Навального. «У нього антисемітизм на тваринному рівні. Може, мені і до Гітлера ставитися з повагою?» – сказав телеведучий, після чого почав говорити про сміливість штандартенфюрера СС Отто Скорцені і самого нацистського фюрера. У бесіді з РБК він сказав, що мав на увазі, що сміливість Скорцені та Гітлера їх не виправдовує, а значить, і виправдання нацизму в його словах не було.

Соловйов 2 роки тому, після розслідування Олексія Навального, підтвердив, що у нього є нерухоме майно і посвідка на проживання в Італії. Ця країна, як і Латвія, входить до Євросоюзу і до Шенгенської зони. Але кожна країна ЄС має право запроваджувати власні обмеження на в’їзд іноземців.

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