Служба держбезпеки Латвії звинуватила таксиста в шпигунстві на користь Росії

Служба державної безпеки (СДБ) Латвії звинуватила таксиста в збиранні інформації для російських спецслужб, пише видання Delfi з посиланням на відомство.

За даними СДБ, підозрюваний діяв за дорученням організації «Антифашисти Прибалтики» («Прибалтика» – російська і радянська назва на позначення трьох країн Балтії – ред.). Як стверджується, розслідування виявило 23 випадки шпигунства з його боку.

Таксист передавав «Антифашистам Прибалтики» інформацію про збройні сили Латвії та країн-союзниць на її території, дані про стратегічно важливі обʼєкти, а також інформацію про компанії в Латвії, які підтримують Україну.

Як передає Delfi, підозрюваному допомагала робота таксистом. Це дозволяло йому спокійно перебувати поряд із аеропортом, портом та іншими стратегічно важливими обʼєктами.

Таксиста затримали 15 серпня 2023 року. Вдома у нього, як стверджується, виявили кілька носіїв інформації, а також «символи, що підтверджують прокремлівські ідеологічні переконання людини», – прапори Росії та СРСР.

СДБ порушила кримінальну справу проти «Антифашистів Прибалтики» в листопаді 2022 року. За даними відомства, обʼєднання діяло проти інтересів національної безпеки Латвії, зокрема збирало інформацію, яка не підлягає розголошенню, з метою передачі її російським спецслужбам. Кримінальний процес щодо таксиста відокремлений від справи «Антифашистів Прибалтики».