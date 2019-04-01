Пам’ятки нацзначення на території Почаївської лаври перебувають у задовільному стані – Мінкульт

У Міністерстві культури України повідомили, що за підсумками інвентаризації у Свято-Успенській Почаївській лаврі у Тернопільській області експерти дійшли висновку, що пам’ятки архітектури на її території перебувають в задовільному технічному стані. Як йдеться у відповіді міністерства на запит Радіо Свобода, комісія з перевірки була створена у листопаді минулого року, а саму інвентаризацію провели 5 грудня.

«Під час роботи комісії було проведено загальний огляд стану збереження об’єктів культурної спадщини, що входять до комплексу споруд Почаївської лаври. За результатами огляду можна зробити висновки, що вище зазначені пам’ятки архітектури національного значення перебувають в задовільному технічному стані та використовуються за функціональним призначенням», – йдеться у відповіді Мінкульту.

Радіо Свобода запитувало скільки саме перевірили пам’яток, однак у Мінкульті не надали такої кількості.

У Міністерстві зауважили, що комплекс пам’яток «Почаївська лавра» в Почаєві Тернопільської області охоплює Успенський собор, Троїцький собор, монастирські келії, архієрейський будинок, дзвіниці, надбрамний корпус.

Свято-Успенська Почаївська лавра є другою за величиною після Києво-Печерської лаври. Вони обидві підконтрольні Українській православній церкві (Московського патріархату).

На початку лютого стало відомо, що Нацполіція почала розслідування за фактом нестачі 10 культурних цінностей у Києво-Печерській лаврі. Перед тим речниця Міністерства культури Юлія Даценко заявила, що ревізія міністерства перевірила наявність та стан цінностей в Києво-Печерській лаврі та не змогла встановити місцеперебування десяти предметів, які мають культурну цінність. Намісник Києво-Печерської лаври митрополит Павло (Лебідь) заявив, що не бачив ікони, про зникнення яких заявили в Міністерстві культури.