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28 Жовтень 2019, Київ 15:19
Новини | Політика

Юрій Лавренюк повідомив, що йде з посади заступника міністра інфраструктури

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Заступник міністра інфраструктури Юрій Лавренюк повідомив, що цього тижня офіційно завершує роботу у міністерстві.

«Це моє рішення, відповідну заяву я передав керівництву ьіністерства…Щодо причин звільнення. Я вважаю, що на цьому перехідному етапі, після зміни керівництва МІУ, моя функція виконана і потрібно рухатись далі», – написав Лавренюк на сторінці у Facebook.

Лавренюк побажав новій команді успіху, «критиканам» – не розслаблятися.

Юрій Лавренюк займав посаду заступника міністра інфраструктури з 2016 року.

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