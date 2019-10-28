Юрій Лавренюк повідомив, що йде з посади заступника міністра інфраструктури

Заступник міністра інфраструктури Юрій Лавренюк повідомив, що цього тижня офіційно завершує роботу у міністерстві.

«Це моє рішення, відповідну заяву я передав керівництву ьіністерства…Щодо причин звільнення. Я вважаю, що на цьому перехідному етапі, після зміни керівництва МІУ, моя функція виконана і потрібно рухатись далі», – написав Лавренюк на сторінці у Facebook.

Лавренюк побажав новій команді успіху, «критиканам» – не розслаблятися.

Юрій Лавренюк займав посаду заступника міністра інфраструктури з 2016 року.