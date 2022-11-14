AP: Лавров госпіталізований на Балі. МЗС РФ заперечує

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров після прибуття на індонезійський острів Балі був доставлений до лікарні, стверджує 14 листопада агентство Associated Press із посиланням на урядовців Індонезії. Офіційно про госпіталізацію Лаврова не оголошували.

За даними двох джерел агентства в уряді Індонезії, у Лаврова, ймовірно, виникли проблеми з серцем.

Після появи повідомлення про госпіталізацію Лаврова речниця МЗС Росії Марія Захарова заявила, що з міністром все гаразд. «Ми тут із Сергієм Вікторовичем в Індонезії читаємо стрічку і не віримо своїм очам: виявляється, він госпіталізований. Це вже, звичайно, вищий пілотаж фейків», – написала вона в телеграмі. Сам Лавров повідомлення поки що не коментував.

Міністр очолює російську делегацію на саміті «Групи двадцяти», який відкривається на Балі 15 листопада. 72-річний Лавров, який очолює російське зовнішньополітичне відомство майже 19 років, замінив на саміті президента Росії Володимира Путіна. Більшість інших країн представлені на Балі своїми лідерами.