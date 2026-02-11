Лавров: мораторій з договору СНО зберігається, але є умова

Росія вважає, що мораторій з Договору про скорочення стратегічних наступальних озброєнь (ДСНО) зберігається, але доти, доки США зберігають ліміти, заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров.

Він зауважив, що ініціатива російського президента Володимира Путіна про подальше добровільне дотримання сторонами за ДСНО закладених у ньому кількісних обмежень «залишилась без офіційної відповіді американською стороною».



«Виходимо з того, що цей мораторій з нашого боку, який був оголошений президентом, він зберігається, але тільки до того часу, поки США також не будуть перевищувати згадані ліміти», – сказав Лавров у Держдумі РФ.

У Кремлі 5 лютого заявили, що шкодують про завершення дії договору про обмеження стратегічних наступальних озброєнь (СНО), який упродовж десятиліть діяв між США та РФ, але все ще готові до переговорів.

Тим часом, видання Axios повідомило з посиланням на неназваного американського чиновника, що Росія і США наближаються до угоди про дотримання ключових умов договору СНО-3, який обмежує кількість ракет, пускових установок і стратегічних ядерних боєголовок кожної сторони. Зокрема, в Абу-Дабі на полях тристоронніх переговорів із Україною обговорювалось це питання.

Кремль «призупинив» дію нового Договору про стратегічні наступальні озброєння (СНО) у 2023 році у відповідь на військову підтримку України з боку США. Вашингтон відповів тим самим, фактично заморозивши угоду про озброєння, хоча вона офіційно залишалася чинною.



У вересні минулого року президент Росії Володимир Путін запропонував дотримуватися основних умов Договору, які включають обмеження кожною країною до 1550 готових до удару ядерних боєголовок, ще протягом року.

Президент США Дональд Трамп тепло відреагував на публічне звернення Кремля, заявивши журналістам, що це «звучить як гарна ідея», але нещодавні заклики Москви формалізувати угоду були зустрінуті мовчанням. Державний департамент США відмовився коментувати статус ядерного Договору, направивши запити Радіо Свобода до Білого дому.

5 лютого Трамп закликав створити новий договір про ядерні озброєння з Росією.

«Замість того, щоб продовжувати дію «Нового СНО» (погано укладеної Сполученими Штатами угоди, яка, окрім усього іншого, грубо порушується), нам слід, щоб наші ядерні експерти працювали над новим, вдосконаленим і модернізованим Договором, який може діяти ще довго», – написав він у своїй соцмережі Truth Social.



