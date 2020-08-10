Напад на банк у Києві: адвокат не згоден з кваліфікацією дій підозрюваного й оскаржив його арешт

Адвокат оскаржив рішення Печерського районного суду Києва про арешт громадянина Узбекистану Сухроба Карімова, підозрюваного в теракті в «Універсал банку» в столичному бізнес-центрі «Леонардо».

У коментарі Радіо Свобода юрист Ігор Ляшенко розповів, що «сьогодні скарга вже потрапила до канцелярії суду». Він уточнив, надіслав скаргу 7 серпня.

«Ми вважаємо, що дії кваліфіковані невірно. Вони мали кваліфікуватися за статтею 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян). Хотів би, щоб всім стало зрозуміло. Особа достовірно знала, що в нього немає вибухівки, що він жодним чином нікому не загрожує. Він не бажав створити паніку чи небезпечну ситуацію для життя. Він знав, що цього не станеться», – сказав адвокат.

За його словами, керівниця банківської установи вивела людей з приміщення, нікому не повідомляючи про загрозу вибуху й не створюючи паніки.

Адвокат наполягає, що суд повинен обрати заставу в «нормальних розмірах» або ж обрати запобіжний захід, не пов’язаний з триманням під вартою.

Він наголосив, що Карімов лише хотів поспілкуватися з журналістами.

«Ця особа не становить суспільної небезпеки. Намагаються намалювати картинку, що тут який терорист. А який терористичний акт? А чи міг він взагалі статися? Не міг! У нього не було з собою ніяких пристроїв», – зазначив Ляшенко в коментарі Радіо Свобода.

3 серпня Міністерство внутрішніх справ повідомило, що чоловік зайшов у відділення «Універсал Банку» в бізнес-центрі «Леонардо», заявив, що в нього в рюкзаку вибухівка, і попросив викликати поліцію. Працівники банку покинули приміщення, а керівниця відділення залишилася за власним бажанням. Через кілька годин чоловіка затримали спецпризначенці.

5 серпня Печерський районний суд Києва заарештував його на два місяці без права застави.