Ляшко назвав регіони, де довелося залучити додаткові лікарні для лікування пацієнтів із COVID-19

В Києві та шести областях залучать додаткові лікарні для допомоги пацієнтам із коронавірусною хворобою COVID-19, повідомляє пресслужба Кабінету міністрів із посиланням на заступника міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка.

За його словами, такого рішення дійшла комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій щодо семи регіонів: Києва, Вінницької, Волинської, Закарпатської, Івано-Франківської, Тернопільської та Рівненської областей. В столиці та цих областях, додав Ляшко, спостерігають «значне збільшення завантаженості ліжок».

«Національна служба здоров’я України укладатиме контракти з цими лікарнями, аби всі, хто потребує медичної допомоги, вчасно її отримували, а лікарні мали кошти на оплату праці медичних працівників та здійснення необхідних закупівель», — стверджує Ляшко.

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Також він додав, що органи місцевого самоврядування на прохання Міністерства охорони здоров’я мають забезпечити щонайменше 80% ліжок для пацієнтів із коронавірусною хворобою підведенням кисню, тому що киснева терапія «є одним з ефективних засобів лікування COVID-19».

11 серпня голова Національної служби здоров’я України Оксана Мовчан повідомляла, що на той момент в усіх регіонах в усіх лікарнях було достатньо місця для пацієнтів, натомість хворі можуть бути нерівномірно розподілені по тих закладах, що визначені для лікування коронавірусної хвороби.

В Україні на COVID-19 минулої доби, 18 серпня, захворіли ще 1 967 людей. Одужали за добу 812 пацієнтів, 28 людей померли. Всього від початку пандемії в Україні виявили 96 403 випадки захворювання, одужали за цей час майже 50 тисяч людей, померли 2 144.