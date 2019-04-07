Лідера угорців Румунії не пустили в Україну

Голова Демократичного союзу угорців Румунії Хунор Келемен заявив, що йому без будь-яких пояснень відмовили у допуску на територію України.

«Про інцидент я повідомив міністра закордонних справ Румунії, і в понеділок я попрошу роз'яснень», – написав він у Facebook 6 квітня.

У відповідь посол України у Румунії Олександр Банков заявив, що цьому румунському політику заборонено в’їжджати в Україну вже більше року.

«Пану Келемену Хунору заборонено в'їзд на територію України з 03.11.2017 року. З того часу він вже намагався в'їхати в Україну з угорським паспортом і йому було відмовлено, тож він точно знав про ухвалене українською стороною рішення. І цього разу, відповідно до українського законодавства, пану Келемену Хунору було вручено рішення про відмову в перетині державного кордону України, яке він підписав. Це правда, що відповідне рішення не містить мотивів, але така практика є загальною для всіх європейських держав», – написав Банков.

Хунор Келемен відреагував на це зауваження, заперечивши, що раніше намагався в’їхати на територію України з угорським паспортом.

«За останні 20 років я не був в Україні і ніколи не використовував угорський паспорт. Я можу представити документи сьогоднішнього інциденту. Тому я прошу пана Олександра Банкова, українського посла, також представити подібні документи, які нібито заборонили мій попередній в'їзд до України», – заявив Келемен.

Відносини між Україною та Угорщиною загострилися у зв’язку з новим українським законом про освіту, який набрав чинності 28 вересня 2017 року. Венеціанська комісія рекомендувала українській владі збалансувати положення мовної статті цього закону. У лютому минулого року український уряд схвалив законопроект про перехідний період імплементації мовної статті закону «Про освіту» до 2023 року. Офіційний Будапешт продовжує заявляти про порушення прав угорської меншини через норму закону щодо обов’язкового отримання освіти державною мовою. Офіційний Київ ці звинувачення відкидає.