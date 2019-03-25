Перший офіційний візит нового президента. Куди б поїхали кандидати

Радіо Свобода у рамках проекту «Президент UA» поставило однакові запитання усім кандидатам президентської виборчої кампанії 2019 року. Щодня, починаючи з 1 березня, ми публікуємо відповіді на одне із запитань. Тут читайте про те, куди здійснять перший офіційний візит кандидати, якщо виграють президентські вибори

Євгеній Мураєв, народний депутат України​висуванець партії «Наші» (7 березня заявив, що знімає свою кандидатуру на користь Олександра Вілкула):

Перший візит буде не до країни, а до великого регіону. Я поїду в Донецьк та Луганськ.

Валентин Наливайченко, колишній голова СБУ, висуванець громадсько-політичного руху Валентина Наливайченка «Справедливість»:

До Брюсселя. Для отримання міжнародної підтримки задля відновлення миру. Укладення нової дієвої міжнародної угоди з деокупації, по суті, нової системи європейської безпеки – ось з чого має починати новий президент.

Роман Насіров, колишній голова Державної фіскальної служби, самовисуванець:

Сполучені Штати Америки.

Андрій Садовий, міський голова Львова, висуванець партії «Об’єднання «Самопоміч» (1 березня 2019 року відкликав свою кандидатуру на користь Анатолія Гриценка):

Це буде турне до США, Великої Британії, Польщі та Ізраїлю – стратегічних для України партнерів.

Сергій Тарута, народний депутат України, висунутий партією «Основа» (16 березня заявив, що підтримає на виборах Юлію Тимошенко):

Перший візит – до Німеччини, другий – до Ізраїлю.

Олександр Шевченко, народний депутат України, висуванець партії «Українське об’єднання патріотів – УКРОП»:

Не в Росію. Можливо в США, Велику Британію, Німеччину, Францію чи Польщу. Але ви ж розумієте, що візити це двосторонній процес.

Геннадій Балашов, підприємець, висуванець партії «5.10»:

До Америки. Усі президенти України намагаються провести зустріч саме з Білим домом, як із світовим центром політичного та економічного впливу. І я не стану виключенням. Як президента України мене цікавлять економічне співробітництво з США та розташування військових баз на території України.

Роман Безсмертний, у 2005 році працював на посаді віце-прем’єр-міністра, колишній посол України в Білорусі, самовисуванець:

Польща, Литва, Угорщина, Румунія.

Дмитро Гнап, журналіст, висуванець партії «Сила людей» (7 березня подав до Центральної виборчої комісії заяву про зняття своєї кандидатури з виборів):

США.

Анатолій Гриценко, колишній міністр оборони України, висуванець партії «Громадянська позиція»:

Поїду туди, де на той момент буде готовність вирішити найважливіші для України питання. Пустих поїздок не буде.

Олександр Данилюк, керівник ГО «Центр оборонних реформ», самовисуванець:

До США.

Дмитро Добродомов, народний депутат України, висуванець партії «Громадський рух «Народний контроль» (7 березня заявив, що знімає свою кандидатуру на користь Анатолія Гриценка):

До Канади.

Володимир Зеленський, шоумен, актор, художній керівник ТОВ «Квартал 95», висуванець партії «Слуга народу»:

Мені здається, що на першому етапі президенту слід поїхати в ті регіони та міста України, які вже давно потребують уваги з боку влади. Їх багато в нашій країні. А вже потім – офіційні візити за кордон.

Ілля Кива, майор поліції, висуванець Соціалістичної партії України:

Я вважаю, що робити подібні заяви і приймати рішення щодо першого офіційного візиту необхідно, враховуючи конкретну ситуацію, час та потреби держави. Перш ніж здійснювати перший офіційний візит будь-куди, необхідно ознайомитись з усією інформацією, проаналізувати її та мати чітку стратегію.

Аркадій Корнацький, народний депутат України, самовисуванець:

До Польщі.

Руслан Кошулинський, колишній віце-спікер парламенту, висуванець партії ВО «Свобода»:

До Сполучених Штатів Америки або Республіки Польща.

Віталій Купрій, народний депутат України, самовисуванець:

США, для того щоб переконати допомагати Україні, а не нав'язувати корупційні схеми на кшталт закупівлі електровозів General Electric.

Олександр Мороз, колишній голова Верховної Ради, висуванець Соціалістичної партії Олександра Мороза:

Запрошу в гості президентів США і Росії. Нікуди не їхатиму до встановлення миру на Донбасі.

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