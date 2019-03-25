Перший офіційний візит нового президента. Куди б поїхали кандидати

Радіо Свобода у рамках проекту «Президент UA» поставило однакові запитання усім кандидатам президентської виборчої кампанії 2019 року. Щодня, починаючи з 1 березня, ми публікуємо відповіді на одне із запитань. Тут читайте про те, куди здійснять перший офіційний візит кандидати, якщо виграють президентські вибори
Євгеній Мураєв, народний депутат Українивисуванець партії «Наші» (7 березня заявив, що знімає свою кандидатуру на користь Олександра Вілкула):
Перший візит буде не до країни, а до великого регіону. Я поїду в Донецьк та Луганськ.
Валентин Наливайченко, колишній голова СБУ, висуванець громадсько-політичного руху Валентина Наливайченка «Справедливість»:
До Брюсселя. Для отримання міжнародної підтримки задля відновлення миру. Укладення нової дієвої міжнародної угоди з деокупації, по суті, нової системи європейської безпеки – ось з чого має починати новий президент.
Роман Насіров, колишній голова Державної фіскальної служби, самовисуванець:
Сполучені Штати Америки.
Андрій Садовий, міський голова Львова, висуванець партії «Об’єднання «Самопоміч» (1 березня 2019 року відкликав свою кандидатуру на користь Анатолія Гриценка):
Це буде турне до США, Великої Британії, Польщі та Ізраїлю – стратегічних для України партнерів.
Сергій Тарута, народний депутат України, висунутий партією «Основа» (16 березня заявив, що підтримає на виборах Юлію Тимошенко):
Перший візит – до Німеччини, другий – до Ізраїлю.
Олександр Шевченко, народний депутат України, висуванець партії «Українське об’єднання патріотів – УКРОП»:
Не в Росію. Можливо в США, Велику Британію, Німеччину, Францію чи Польщу. Але ви ж розумієте, що візити це двосторонній процес.
Геннадій Балашов, підприємець, висуванець партії «5.10»:
До Америки. Усі президенти України намагаються провести зустріч саме з Білим домом, як із світовим центром політичного та економічного впливу. І я не стану виключенням. Як президента України мене цікавлять економічне співробітництво з США та розташування військових баз на території України.
Роман Безсмертний, у 2005 році працював на посаді віце-прем’єр-міністра, колишній посол України в Білорусі, самовисуванець:
Польща, Литва, Угорщина, Румунія.
Дмитро Гнап, журналіст, висуванець партії «Сила людей» (7 березня подав до Центральної виборчої комісії заяву про зняття своєї кандидатури з виборів):
США.
Анатолій Гриценко, колишній міністр оборони України, висуванець партії «Громадянська позиція»:
Поїду туди, де на той момент буде готовність вирішити найважливіші для України питання. Пустих поїздок не буде.
Олександр Данилюк, керівник ГО «Центр оборонних реформ», самовисуванець:
До США.
Дмитро Добродомов, народний депутат України, висуванець партії «Громадський рух «Народний контроль» (7 березня заявив, що знімає свою кандидатуру на користь Анатолія Гриценка):
До Канади.
Володимир Зеленський, шоумен, актор, художній керівник ТОВ «Квартал 95», висуванець партії «Слуга народу»:
Мені здається, що на першому етапі президенту слід поїхати в ті регіони та міста України, які вже давно потребують уваги з боку влади. Їх багато в нашій країні. А вже потім – офіційні візити за кордон.
Ілля Кива, майор поліції, висуванець Соціалістичної партії України:
Я вважаю, що робити подібні заяви і приймати рішення щодо першого офіційного візиту необхідно, враховуючи конкретну ситуацію, час та потреби держави. Перш ніж здійснювати перший офіційний візит будь-куди, необхідно ознайомитись з усією інформацією, проаналізувати її та мати чітку стратегію.
Аркадій Корнацький, народний депутат України, самовисуванець:
До Польщі.
Руслан Кошулинський, колишній віце-спікер парламенту, висуванець партії ВО «Свобода»:
До Сполучених Штатів Америки або Республіки Польща.
Віталій Купрій, народний депутат України, самовисуванець:
США, для того щоб переконати допомагати Україні, а не нав'язувати корупційні схеми на кшталт закупівлі електровозів General Electric.
Олександр Мороз, колишній голова Верховної Ради, висуванець Соціалістичної партії Олександра Мороза:
Запрошу в гості президентів США і Росії. Нікуди не їхатиму до встановлення миру на Донбасі.
Читайте ще:
Кандидати у президенти назвали «найближчих» людей із українського політикуму
Від ядерного статусу до війни: що б змінили кандидати в історії незалежної України, якби могли
«Чий Крим?» – відповідають 18 кандидатів у президенти
Чому не втримали Крим: стенограма РНБО від 28 лютого 2014 року
Приватизація 90-х. Якої власності набули кандидати у президенти
Якими словами кандидати у президенти коротко представляють Україну
Від шкарпеток Киви до космольота Насірова: що кандидати у президенти взяли б із собою на Марс
Від «Покровських воріт» до «Бійцівського клубу»: улюблені фільми кандидатів у президенти
Від «Атланта» Айн Ренд до «Мистецтва війни» Сунь Цзи: що читають кандидати у президенти
Участь у проекті Радіо Свобода «Президент UA» могли взяти усі кандидати у президенти. На запитання не відповіли, серед інших, Юрій Бойко, Ольга Богомолець, Олег Ляшко, Ігор Смешко, Юлія Тимошенко, а також Петро Порошенко.
FACEBOOK КОМЕНТАРІ