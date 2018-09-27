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27 Вересень 2018, Київ 15:25
Новини | Події

У наступному сезоні Ліги чемпіонів з’явиться система відеоповторів для арбітрів – УЄФА

Систему VAR застосовуватимуть, починаючи з 1/8 фіналу Ліги чемпіонів сезону 2019 – 2020 років

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У наступному сезоні Ліги чемпіонів з’явиться система відеодпомоги арбітрам (VAR), повідомив Європейський футбольний союз (УЄФА).

Рішення ухвалили 27 вересня під час засідання Виконавчого комітету УЄФА у швейцарському Ньйоні. Систему відеоповторів застосовуватимуть, починаючи з 1/8 фіналу Ліги чемпіонів сезону 2019 – 2020 років. Також її використовуватимуть у матчі за Суперкубок УЄФА 2019 року та під час фінальної стадії чемпіонату Європи 2020 року.

VAR уже використовували під час чемпіонату світу, який відбувся влітку.

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