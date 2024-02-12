Ексчиновника Міноборони Лієва взяли під варту, застава – 50 мільйонів гривень

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду взяла під варту колишнього високопосадовця Міністерства оборони України Олександра Лієва, який є підозрюваним у справі про заволодіння майже 1,5 млрд гривень на закупівлі боєприпасів. Лієв заарештований до 8 квітня включно із правом внесення застави у розмірі 50 мільйонів гривень.

Лієв після засідання розповів, що шокований рішенням суду.

«У мене пʼять дітей, працюю гендиректором компанії, законослухняний громадянин – однак таке рішення ухвалене. Я дуже в шоці, моя сімʼя в шоці. Це дуже складно для мене. Це покарання за ту відповідальність, яку я брав на себе», – сказав Лієв (трансляція відбулася на фейсбук-сторінці ексчиновника).

У Міноборони 2 лютого повідомили, що в.о. директора департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Тоомаса Нахкура відсторонили від виконання службових обов’язків. Це рішення у міністерстві пояснили оголошенням Нахкуру підозри в кримінальному провадженні 27 січня 2024 року.

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Також 27 січня експосадовцю та чинному керівникові департаменту Міноборони України, менеджерам фірми «Львівський арсенал» і представникові іноземної компанії оголошено про підозру у спробі розкрадання 1,5 мільярда гривень державних коштів на закупівлі снарядів для української армії.

У цій справі фігурують кілька прізвищ: колишній керівник департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міноборони Олександр Лієв (усі звинувачення відкидає), очільник цього департаменту Тоомас Нахкур і керівник компанії «Львівський арсенал» (компанія нічого спільного, окрім назви, зі Львовом не має) Юрій Збітнєв.

Лієв і Збітнєв відкидають звинувачення. Публічних коментарів Нахкура щодо справи немає.

За даними слідства, у серпні 2022 року чиновники уклали контракт на закупівлю партії артснарядів із постачальником озброєнь «Львівський арсенал». Міноборони перевело на рахунки підприємства суму, передбачену підписаним документом. Після одержання коштів менеджмент компанії перерахував частину грошей на баланс іноземної комерційної структури, яка мала поставити замовлені боєприпаси в Україну. Але жодного снаряда українські воїни не отримали.