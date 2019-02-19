Головою Держлікслужби став Роман Ісаєнко – МОЗ

Сьогодні відбувся конкурс на посаду голови Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками. За результатами трьох етапів конкурсного відбору переміг Роман Ісаєнко, повідомляє Міністерство охорони здоров’я України.

До фінального етапу конкурсу пройшли двоє кандидатів: Роман Ісаєнко, який тимчасово виконував обов’язки голови Держлікслужби, та Костянтин Сич…Із загальним відривом майже у 6 балів Роман Ісаєнко переміг у конкурсі та очолив Держлікслужбу. Результати кожного етапу оцінювала комісія з питань вищого державного корпусу», – йдеться в повідомленні.

У листопаді минулого року Кабінет міністрів України звільнив керівницю Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками Наталію Гудзь. Як заявила виконуюча обов’язки міністра охорони здоров’я Уляна Супрун, Гудзь незаконно забороняла вакцини проти туберкульозу, гепатиту В, поліомієліту, дифтерії та правця.

Згідно з повідомленням на сайті установи, основними завданнями Держлікслужби є реалізація державної політики у сферах контролю якості та безпеки лікарських засобів, медичних виробів та обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу.