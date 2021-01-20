Голова ОБСЄ пояснила, чому не може назвати конфлікт на Донбасі «війною Росії проти України»

Міністерка закордонних справ Швеції Анн Лінде, яка 19–20 січня перебувала в Україні з дводенним візитом у статусі голови Організації з безпеки та співробітництва в Європі, пояснила, чому не може називати збройний конфлікт на Донбасі «війною Росії проти України». Про це вона сказала в інтерв’ю виданню «Європейська правда».

«Я не можу використовувати точно таку термінологію, як ви, бо я є головою в ОБСЄ, а це – консенсусна організація, яка потребує згоди 57 країн… Це також означає, що я, як очільник організації, не можу вийти за спільну позицію і маю використовувати спільну лексику. Це непросто, і часом виникають ситуації, коли мої заяви як голови ОБСЄ відрізняються від того, що я говорю, виступаючи як міністр закордонних справ Швеції, держави-члена ЄС. Але такою є реальність ОБСЄ – найбільшої безпекової організації у світі», – заявила Анн Лінде.

Вона також виступила проти відновлення українського контролю над окремими районами Донецької та Луганської областей за тим зразком, який восени 2020 року показав Азербайджан у Нагірному Карабасі.

«Силу ніколи не варто застосовувати, бо насильно стійкий мир не встановити. Не даремно ж у тому самому Нагірному Карабаху між сторонами немає мирної угоди», – наголосила голова ОБСЄ.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 липня 2020 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.