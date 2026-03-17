Ліван заявляє про загибель трьох солдатів унаслідок обстрілу з боку Ізраїлю

Ліванська армія заявила, що троє ліванських солдатів загинули внаслідок ізраїльських ударів 17 березня, після того, як ЦАХАЛ здійснив нові рейди та наказав жителям великих територій південного Лівану евакуюватися.

Ізраїльська армія наполягає, що її операції не спрямовані «проти ліванської армії», і заявила, що принаймні одна з таких операцій «перебуває на стадії перегляду».

Ліванська армія намагалася не втручатися у війну, але ще троє її солдатів також загинули внаслідок ізраїльського обстрілу на початку цього місяця. Це сталося під час операції ізраїльського командування на сході Лівану.

«Хезболла» 17 березня оголосила про серію нападів на ізраїльські війська поблизу кордону на півдні Лівану.

У Женеві Управління ООН з прав людини 17 березня заявило, що погрози ізраїльських чиновників «завдати Лівану такого ж рівня руйнувань, як і в Газі, є абсолютно неприйнятними».

У південному місті Сидон, далеко від кордону, переміщені особи з півдня Лівану спали у своїх автомобілях, припаркованих уздовж набережної, повідомляє команда AFP.

«Місто переповнене, у нас більше немає місця», – сказала Джихан Кайсі, директорка неурядової організації, яка керує школою, переобладнаною на притулок, де вже перебуває понад 1100 людей.

«Багато людей щодня приходять шукати притулку, але у нас більше немає місця, ми не можемо їх прийняти», – продовжила вона, додавши, що дорогу з півдня було закрито в понеділок, 16 березня, оскільки люди втікали на північ після попереджень про евакуацію.

Ліван був втягнутий у війну на Близькому Сході 2 березня, коли проіранське угруповання «Хезболла» (визнане терористичним у США та Ізраїлі) запустило ракети по Ізраїлю у відповідь на американсько-ізраїльські удари, в результаті яких загинув верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї.

Ізраїль відповів потужними авіаударами в кількох частинах Лівану та наземними операціями на півдні.