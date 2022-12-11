Омбудсмен відповів на критику своєї діяльності: «Результати є і вони – вагомі»

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець відреагував на критику своєї діяльності. В інтерв'ю Радіо Свобода він наголосив, що результати у його роботі є «і вони – вагомі».

«Один з результатів моєї діяльності і команди сьогодні – це якраз міжнародна. Бо до цього часу сюди не приїжджали керівники світових організацій, омбудсмени. Вони тут, вони з конкретними результатами. Вони після повернення спілкуються і вимагають конкретних дій від своїх урядів, своїх президентів, своїх парламентів. Я вважаю, що взагалі моя міжнародна діяльність – це одна з найбільших складових моєї діяльності. У мене 9 глобальних напрямків. А у деяких країнах це взагалі окремі омбудсмени», – зазначив Лубінець.

Наприкінці листопада очільниця «Центру громадянських свобод», який став лауреатом цьогорічної Нобелівської премії миру, Олександра Матвійчук зазначила, що робота Офісу уповноваженого з прав людини під час війни помітна у питаннях обміну військовополоненими, але «провисає з цілої низки тем».

Водночас, за її словами, громадським правозахисним організаціям наразі важко об’єктивно оцінити роботу уповноваженого Верховної Ради з прав людини через «низку об’єктивних причин».

1 липня 2022 року Верховна Рада призначила Дмитра Лубінця своїм нового Уповноваженого з прав людини. Тоді «за» проголосували 250 народних депутатів (більшість – представники «Слуги народу»).

20 жовтня, під час брифінгу на честь 100 днів на посаді омбудсмена, Дмитро Лубінець наголосив, що одна з основних його цілей – відновити довіру до інституту омбудсмена. Він також додав, що домагатиметься розуміння в суспільстві, що омбудсмен – дієвий інструмент моніторингу та захисту прав людини в Україні.