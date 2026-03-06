Лубінець звернувся до Москалькової через дані про викрадення 19 жителів Сумщини військовими РФ

Російські війська, ймовірно, вивезли 19 жителів села Сопич Сумської області, повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець 6 березня.

За його інформацією, з ними спочатку зник зв’язок, а згодом їхні інтерв’ю з’явилися на російському каналі.

Лубінець назвав ці дії примусовою депортацією цивільних, що є порушенням міжнародного гуманітарного права.

«Я невідкладно звернувся до уповноваженої з прав людини в Російській Федерації з вимогою організувати термінове відвідування громадян України, після відвідування повідомити мені про стан їхнього здоров’я та умови утримання, а головне – забезпечити їхнє швидке повернення додому», – додам омбудсман.





Російська уповноважена з прав людини Тетяна Москалькова наразі не коментувала цю заяву.

Раніше місцеве видання «Кордон.Медіа» повідомило, що російські військові вивезли близько 19 місцевих із села Сопич Есманської громади. Саме стільки жителів села відмовилися від евакуації і залишалися в прикордонному селі. Ймовірно, їх вивезли до Брянської області Росії.

У грудні 2025 року російські війська перетнули державний кордон України поблизу села Грабовське Краснопільської громади в Сумській області, що на кордоні з Росією, і примусово вивезли до РФ цивільних українців. Згодом Лубінець повідомив, що Росія надала список вивезених громадян і повідомила, де і в яких умовах вони перебувають.