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На Луганщині від початку вторгнення РФ загинули 124 цивільних – ОДА

Наслідки обстрілів у Сєвєродонецьку, 15 березня 2022 року

Від початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України в Луганській області загинули 124 цивільних жителі, ще 103 були поранені, повідомила Луганська обласна державна адміністрація.

«На жаль, ці цифри не остаточні», – додали в ОДА.

Управління Верховного комісара ООН з прав людини станом на 20 березня зафіксувало загибель 925 цивільних жителів в Україні і поранення 1496 – в основному в результаті обстрілів і авіаударів. Реальні втрати, кажуть в УВКПЛ ООН, є «набагато вищими».

Відтоді, як російський президент Володимир Путін розпочав широкомасштабне вторгнення в Україну 24 лютого, чимало цивільних об’єктів, включаючи лікарні, школи, багатоквартирні будинки й інші громадські споруди, були атаковані російськими повітряними ударами.

Росія заперечує напади на цивільних, незважаючи на численні докази протилежного, задокументовані ЗМІ, а також свідчення очевидців і відео в соціальних мережах.

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