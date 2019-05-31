У США п’ятий штат забороняє аборти після шостого тижня вагітності

Губернатор американського штату Луїзіана, демократ Джон Бел Едвардс підписав закон, що забороняє проводити аборти після того, як можна почути серцебиття плода.

Таким чином забороняються аборти на терміні пізніше шести тижнів.

Закон не містить винятків для випадків зґвалтування чи інцесту.

Водночас закон у Луїзіані не вступить в силу, якщо федеральний суд не підтримає аналогічний законопроект у Міссісіпі. Він був тимчасово заблокований через можливу невідповідність конституції.

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Луїзіана стала п’ятим штатом, що заборонив аборти після того, як лікар може виявити ембріональне серцебиття – після Джорджії, Кентуккі, Міссісіпі і Огайо.

Ще один штат Алабама ухвалив ще жорсткіше законодавство, яке передбачає майже повну заборону абортів: переривання вагітності тут дозволяється лише у випадку загрози для здоров’я жінки.