Путін назвав «корисними та своєчасними» переговори у Мінську

Президент Росії Володимир Путін назвав «дуже корисними та своєчасними» переговори у Мінську, повідомляє пресслужба Кремля.

За словами Путіна, ця зустріч «виявилася дуже корисною і для того, щоб не лише підбити підсумки, а й визначити найближчі кроки».



Як повідомила російська агенція «РИА-Новости» Путін зазначив, що обговорив у Мінську, серед іншого, обговорив створення єдиного оборонного простору, також сторони домовилися продовжувати практику спільних навчань.

«Нагадаю, що в рамках послідовної реалізації загальної військової доктрини Росії та Білорусії ведеться спільне військове планування. Діє російсько-білоруське регіональне угруповання військ. Наразі на території Білорусії проводяться заходи бойового злагодження з'єднань та військових частин нашої країни», – президент Росії.

У свою чергу, Лукашенко під час спілкування з журналістами за підсумками переговорів заявив, що наразі фактично визначається майбутнє білоруського та російського народів.



«Реальність така, тут немає жодної краплі пафосу. Сьогодні можна однозначно констатувати: разом ми змогли не лише вистояти, а й знайти можливості для розвитку наших економік», – сказав він.

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19 грудня президент Росії Володимир Путін вперше за три роки прибув до Мінська для участі в переговорах з Олександром Лукашенком тет-а-тет, а також у ширшому форматі за участі урядовців обох країн. Також до Мінська прибули російський міністр оборони Сергій Шойгу та російський міністр закордонних справ Сергій Лавров.

В Інституті вивчення війни (ISW) вважають, що на цій зустрічі Володимир Путін, ймовірно, буде тиснути на Олександра Лукашенка, щоб той пішов на поступки щодо російсько-білоруської інтеграції. Експерти ISW вважають, що візит Путіна до Мінська може свідчити і про те, що він намагається встановити умови для поновлення наступу на Україну – можливо, на північ України чи Київ – взимку 2023 року.

Речник російського президента Росії Дмитро Пєсков 19 грудня заявив, що до повідомлень про те, що Володимир Путін нібито їде до Мінська для примусу Білорусії до участі у війні в Україні, варто ставитися як до «безпідставних вигадок».

Наразі Білорусь не є безпосереднім учасником повномасштабної війни в Україні, але надає матеріально-технічну підтримку російському вторгненню. Зокрема, надає російським військам доступ на територію Білорусі, звідки російські сили здійснюють бойові вильоти для бомбардування українських міст, а також запускають ракети по території України.