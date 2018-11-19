Луценко: понад 20 депутатів отримують компенсацію, маючи своє житло в Києві

Понад 20 народних депутатів отримують компенсацію, маючи своє житло в Києві, заявив генеральний прокурор України Юрій Луценко.

«Наразі і в ГПУ, і, наскільки я знаю, в САП є матеріали... Це більше ніж 20 народних депутатів, які отримують компенсацію за житло, маючи при цьому житло в Києві, в 30-кілометровій зоні, передбаченій законом», – сказав Луценко.

Він додав, що ці депутати представляють майже всі фракції.

У жовтні 2018 року 172 народні депутати отримали майже 3,5 мільйона гривень компенсації для оренди житла або винайму готельного номеру (по 20 150 гривень кожен).