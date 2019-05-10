Представниця Порошенка в Раді захищає право виступати на Погоджувальній раді

Представниця президента України Петра Порошенка у Верховній Раді Ірина Луценко заявила про незгоду з рішенням Окружного адміністративного суду Києва, який у 24 випадках, із лютого 2018 року до квітня 2019 року, визнав «протиправними дії голови Верховної Ради з надання слова для виступу на засіданнях Погоджувальної ради представнику президента».

«Ірина Луценко, керуючись ч. 4 та 5 ст.73 Регламенту ВРУ, має беззаперечне право брати участь у засіданнях Погоджувальної ради і як народний депутат України, і як представник президента України у ВРУ», – вказала депутат у Facebook.

«У Регламенті ВРУ відсутні обмеження щодо надання Головою ВРУ слова для виступу. Голова ВРУ діє на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачений Конституцією та Регламентом Верховної Ради України. Конституційний Суд України у своїй Ухвалі від 27.06.2000 № 2-уп/2000 зробив висновок про те, що суд не має права втручатися у політичні та внутрішньоорганізаційні питання діяльності Верховної Ради України», – твердить Ірина Луценко.

Окружний адміністративний суд Києва 10 травня ухвалив рішення визнати протиправними дії голови Верховної Ради з надання слова для виступу на засіданнях Погоджувальної ради представнику президента. Ініціатором позову був депутат Верховної Ради Сергій Власенко (фракція «Батьківщина»).