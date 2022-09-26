Захоплення заручників у Луцьку: нападника засудили до 13 років позбавлення волі

Луцький міськрайонний суд засудив до 13 років позбавлення волі Максима Кривоша, який 21 липня 2020 року захопив автобус із пасажирами в центрі Луцька. Про це, з посиланням на рішення суду від 26 вересня, повідомляють «Суспільне» та «Волинські новини».

Як зазначають журналісти, засуджений заявив, що не вважає себе винним, а також жбурнув у бік суддів шматок господарського мила.

Вранці 21 липня 2020 року у Луцьку на Театральному майдані Максим Кривош захопив автобус із 13 заручниками. При собі він нібито мав вибухівку та зброю. Ввечері того дня силовики затримали його.

22 липня Кривошу повідомили про підозру. Йому інкримінували вчинення терористичного акту, захоплення та тримання осіб як заручників з погрозою знищення людей, посягання на життя працівника правоохоронного органу, а також незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.

У суді підозрюваний Максим Кривош заявив, що «ні про що не шкодує».