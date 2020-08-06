Силовики не хотіли брати відповідальність за Луцьк, тому її взяв Зеленський – радник голови ОП

Президент Володимир Зеленський виконав вимоги чоловіка, що захопив 21 липня заручників у Луцьку, тому що «силові структури не готові були брати відповідальність». Про це в інтерв’ю Радіо Свобода розповів антикризовий радник голови ОП Михайло Подоляк.

«У цій ситуації я просто запитую: а яке інше рішення було? Ніхто не хотів брати відповідальність. Жоден генерал багатозірковий не хотів сказати: «Я ухвалю рішення». Для мене очевидно, що силові структури не готові були брати відповідальність. Тому президент її взяв. І це – дуже сильний хід з його особистої точки зору», – наголошує Подоляк.

При цьому він підкреслює, що на такий крок президент Володимир Зеленський наважився сам.

«Це було повністю і особисто його рішення. Що, до речі, досить дивовижно. Він оцінив всі ризики, сам закрився, сам подумав і сам ухвалив рішення. Для нього було принципово вийти з цієї ситуації з мінімальними чи із відсутніми втратами. Принципово. Президент як особистість зробив дуже сильний крок», – зазначає радник голови ОП.

При цьому він вважає, що на відміну від Зеленського (на рейтинг якого ця історія не мала впливу), для держави це – «погана історія», бо є одним із прикладів того, що принаймні поки що «в нас президент весь час буде ухвалювати важкі рішення сам».

«Це якраз говорить про інфраструктуру країни, а не про президента. Країна ще раз підтвердила, що в нас досить слабкі державні інститути і що нам треба із цим закінчувати. Ми або отримаємо нормальну (так, компактну державу), але сильну», – говорить Подоляк..

Він пояснив: «компактну в плані того, що в нас держава «роздута» і має багато регуляторних функцій, які дозволяють державі заробляти на цих функціях.

«Тіньовий сектор. Корупційний сектор. Якщо ми це зачистимо з одного боку, а з іншого боку, зробимо так, що якщо держава прийняла правила гри, а їх хтось порушив, ми жорстоко караємо за це, тоді це буде ефективна держава і тут тоді не треба буде президенту самому вирішувати такі кризові ситуації», – говорить Подоляк.

Близько пів на десяту ранку 21 липня, у Луцьку, у центрі міста, на Театральному майдані, озброєний невідомий взяв у заручники пасажирів рейсового автобуса Берестечко-Краснилівка. Нападник сам повідомив поліції про захоплення і заявив, що у нього є автоматична зброя та гранати.

Ввечері президент України Володимир Зеленський виконав одну з вимог зловмисника. Він записав коротке відео, в якому російською мовою закликав дивитися фільм «Земляни». Невдовзі після цього Кривош здався правоохоронцям.