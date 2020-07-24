СБУ після подій у Луцьку посилює безпекові заходи в Києві

Служба безпеки України повідомила, що після недавніх подій із захопленням заручників у Луцьку посилює безпекові заходи в Києві, а також в області.

«Звісно, ми звертаємо особливу увагу на безпекову ситуацію в столичному регіоні незалежно від заяв будь-яких політичних сил чи представників місцевої влади. Адже саме в Києві розташовано багато стратегічних об’єктів. Тож посилений контроль над безпековою ситуацією в столиці є звичним явищем для силових органів. Відбувається конструктивна співпраця», – заявив начальник Київського міського і обласного управління СБУ полковник Олег Головаш.

За його словами, після подій у Луцьку Координаційна група Антитерористичного центру при Головному управлінні СБУ в Києві й області рекомендувала керівництву АТЦ встановити підвищений «жовтий» рівень терористичних загроз у цьому регіоні.

«Крім того, вирішено запровадити посилений графік чергувань особового складу правоохоронних органів столичного регіону. Основні зусилля зосереджено на запобіганні терористичній діяльності в місцях масового перебування людей, а також на посиленні безпеки об’єктів можливих терористичних посягань», – мовиться в повідомленні.

«Жовтий» рівень терористичної загрози («імовірна загроза») є другим найвищим після «червоного» («реальна загроза»).

Попереднього дня, 23 липня, мер Києва Віталій Кличко на засіданні міськради закликав правоохоронні органи, зокрема СБУ і поліцію, посилити заходи безпеки в столиці.

Зранку 21 липня поліція повідомила, що в центрі Луцька чоловік, імовірно, з вибухівкою і зброєю, захопив автобус із заручниками. Згодом з’ясувалося, що заручників 13.

Близько 22:00 чоловік, який годинами утримував людей в автобусі, здався силовикам. За даними МВС, ніхто не постраждав.

Того ж дня Національна поліція України повідомила, що посилює заходи для забезпечення публічної безпеки і порядку на території Вінницької, Житомирської, Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської, Рівненської, Тернопільської, Хмельницької і Чернівецької областей – «із метою своєчасного реагування на криміногенну ситуацію, недопущення дестабілізації оперативної обстановки, а також для виконання завдань із запобігання терористичним проявам». У межах цих заходів, серед іншого, на в’їздах і виїздах з обласних центрів виставлено мобільні пости, поліція перевіряє документи і здійснює поверхневий огляд тих, кого вважає «підозрілими особами» тощо.

22 липня затриманому повідомили про підозру. Йому інкримінують вчинення терористичного акту, захоплення і тримання осіб як заручників із погрозою знищення людей, посягання на життя працівника правоохоронного органу, а також незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.

23 липня його заарештували без права застави на 60 днів. У суді підозрюваний Максим Кривош заявив, що «ні про що не шкодує».

Також іще 21 липня міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявляв, що в підозрюваного були спільники, яких уже затримали – одного з них у Харкові.

24 липня суд у Харкові взяв під арешт чоловіка, який, за даними силовиків, був спільником підозрюваного.

Кривош, зі свого боку, запевняв у суді, що в нього не було спільників, а заяви про них – «це все вигадки спецслужб».