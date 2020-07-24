У Харкові заарештували ймовірного спільника підозрюваного в захопленні автобусу із заручниками – ЗМІ

Орджонікідзевський районний суд Харкова заарештував Дмитра Михайленка, який міг бути ймовірним спільником підозрюваного в захопленні автобусу із заручниками в Луцьку Максима Кривоша, передає агентство «Інтерфакс-Україна».

Він може вийти під заставу в 175 760 гривень.

За даними слідства, Михайленко надсилав Кривошу посилку за кілька днів до захоплення заручників у Луцьку. При цьому під час обшуків у Михайленка вилучили гранату, аналогічну до тієї, яку використовував Кривош. Адвокат Михайленка стверджує, що в посилці були три старовинні колекційні монети, а не зброя. Підозрюваний заперечує, що незаконно продавав зброю та боєприпаси, але визнає себе винним в незаконному зберіганні.

Зранку 21 липня поліція повідомила, що в Луцьку на Театральному майдані чоловік захопив автобус із близько 20 заручниками. При собі він нібито має вибухівку та зброю. Згодом з’ясувалося, що заручників 13.

Близько 22:00 силовики затримали чоловіка, який годинами утримував людей в автобусі. За даними МВС, ніхто не постраждав.

22 липня затриманому чоловікові повідомили про підозру. Йому інкримінують вчинення терористичного акту, захоплення та тримання осіб як заручників з погрозою знищення людей, посягання на життя працівника правоохоронного органу, а також незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.

У суді підозрюваний Максим Кривош заявив, що «ні про що не шкодує». Його заарештували без права застави на 60 днів.