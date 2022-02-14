Комісія з надзвичайних ситуацій у Львові обговорила дії при загрозі військового вторгнення

У Львові на позачерговому засіданні міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій обговорили питання забезпечення міста водою і збільшення резерву крові у загрози військового вторгнення, передає кореспондент Радіо Свобода.

Мер Львова Андрій Садовий під час брифінгу запевнив, що у разі припинення електропостачання, мешканці отримають санітарний об’єм води. Також під час засідання комісії ухвалили рішення про збільшення резерву крові.

«Ми маємо тримісячні запаси медикаментів, перев’язувальних матеріалів, запасу води. Ухвалили рішення суттєво збільшити дизель генераторів. Є чітка координація з територіальною обороною, треба їй фінансово і матеріально допомогти. Це ті задачі. Увага до Львова велика, переїжджають посольства. Львів безпечний і буде безпечним завжди», ‒ каже міський голова Львова Андрій Садовий.

За його словами, місто сприятиме посольствам. Сьогодні представники міської влади спілкуватимуться з послом Канади в Україні.

«Адреси посольств вони повідомлять самостійно. Представники посольств перебувають під охороною державних служб. Кожне посольство має заздалегідь варіанти, кілька місяців тому опрацювали і мають приміщення. Є рішення про переїзд посольств уряду Канади, США, Австралії, розглядаються іншими урядами. Генконсульство Німеччини з Дніпра переїхало. Маємо почесних консулів у Львові і вони якісно працюють з посольствами. Нідерланди довірили створити центр», ‒ повідомив Андрій Садовий.

Кілька машин із дипломатичними номерами припарковані у центрі Львова біля готелю «Леополіс».

У Львові готують приміщення для можливих біженців, посилюють охорону стратегічних об’єктів. Міська влада закликає мешканців не панікувати і бути обачними, перевірити підвальні приміщення, де мають бути, про всяк випадок, запаси води, медикаментів.

За останні тижні низка західних країн запропонувала своїм дипломатам в Україні, зокрема другорядному персоналу, залишити країну з міркувань безпеки на тлі можливих загроз, пов’язаних із концентрацією російських військ на кордоні з Україною. Деякі дипредставництва заявили, що перебираються до Львова, чи надаватимуть свої послуги звідти.

З осені минулого року у ЗМІ почали з’являтися повідомлення з посиланням на дані розвідки про концентрацію російських військ на кордоні з Україною. США й інші країни Заходу припустили, що Москва готує військове вторгнення і почали надавати військову допомогу Україні.

Кремль ці заяви відкинув і зажадав від США і НАТО «гарантій безпеки», зокрема, не розширювати Альянс на схід. Представники Заходу заявляли, що на поступки в принципових питаннях не підуть.