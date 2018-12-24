Львів: міська рада розповіла про стан постраждалих від вибуху на ярмарку

Львівська міська рада повідомила 24 січня про відсутність погіршень у стані здоров’я чотирьох постраждалих внаслідок вибуху на різдвяному ярмарку. Про це мовиться на сайті установи. За даними міськради, троє осіб перебувають нині в опіковому відділенні, одна людина все ще у реанімації.

«Чоловік, який перебуває в реанімації, у важкому стані, але є маленька позитивна динаміка, він стабілізований, пробуємо його переводити на самостійне дихання, але ще на допоміжному диханні перебуває. Троє осіб перебуває в опіковому відділенні, їм надають допомогу, стан їхній не гірший. Дівчину з реанімації вчора перевели у відділення. Їх сьогодні перев’язують. Погіршень нема», — розповів головний лікар 8-ої міської лікарні Василь Обаранець.

Вдень 22 грудня на різдвяному ярмарку у Львові унаслідок вибуху загорілася одна з хатинок. Через інцидент постраждали п’ять людей, чотирьох із них шпиталізували.

Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею 270 Кримінального кодексу України (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки).