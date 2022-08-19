У Львові перепоховають з Марсового поля військовослужбовців радянської армії

У Львові з Марсового поля, що входить до складу музею-заповідника «Личаківський цвинтар», перепоховають останки радянських військовослужбовців і загиблих періоду Другої світової війни. Таке рішення сьогодні ухвалив виконком Львівської міськради.



Тут облаштують військовий цвинтар ‒ Меморіальний комплекс Героїв України. Це буде місце пам’яті українських військових, які віддали своє життя за Незалежність України. Вже на цьому місці поховані українські захисники, які загинули в українсько-російській війні. І відведено місце для поховання упівців.



У 1974 році на Марсовому полі радянська влада заклала цвинтар вояків Червоної армії. Офіційно радянська пропаганда зазначала, що тут поховані військові, які загинули під час Другої світової війни. Згідно з архівними даними, на цьому цвинтарі поруч з вояками радянської армії, які померли від поранень у лікарнях Львова, ховали військових дивізії НКВС, котрі воювали у Львівській області з підрозділами УПА. Ці особи були причетні також до масових репресій проти місцевого населення. Загалом тут нібито поховані 3600 солдатів і офіцерів НКВС.



«Це буде новий елемент меморіальної архітектури. У напрацьованій попередній концепції Меморіалу, ми передбачаємо військові поховання Героїв України, парк-сквер пам'яті та меморіальну площу. Це має бути місце тиші та роздумів», ‒ наголосив головний архітектор Львова Антон Коломєйцев.



Торік у жовтні на Марсовому полі демонтували радянську зірку.