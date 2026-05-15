Львів: поліція затримала чоловіка, який облив Садового невідомою рідиною

Львів’янин облив міського голову Андрія Садового невстановленою рідиною, повідомила поліція області 15 травня.

Садовий згодом прокоментував інцидент, заявивши, що це «хуліганство, а не замах». За його словами, чоловік підбіг до нього, коли міський голова йшов на роботу, й вилив на спину відро брудної рідини:

«Переодягнувся. Речі ввечері поперу. Це хуліганство, а не замах. Напади на мене були вже не раз, тому мені не звикати. Не роздувайте».

Раніше поліція Львівщини заявила, що вранці сьогодні на центральній площі Ринок перехожий «підбіг та зненацька облив міського голову Львова невстановленою рідиною».

На місці події працюють слідчі та співробітники інших служб місцевої поліції.

«Особу зловмисника встановлено – ним виявився 46-річний львів’янин», – повідомляє поліція.

Справу відкрили за статтею про хуліганство. Тривають слідчі дії.