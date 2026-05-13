У Львові відбувся показ документального фільму Радіо Свобода «Поверніть мені ім’я»

У Львові в громадському просторі «Вибір» Будинку офіцерів відбувся показ документального фільму Радіо Свобода «Поверніть мені ім’я». Стрічка розповідає про те, як повертають тіла полеглих українських воїнів, як працюють пошукові групи і ті фахівці, хто ідентифікує тіла, наскільки важкою є праця цих людей і їхня самовідданість.

Поняття «зниклий безвісти» автори фільму показують через конкретні історії людей, які страждають від невідомості, що сталось з їхньою рідною людиною.

Історія стрічки розпочинається на полі бою, показано, як виносять тіла загиблих, ідентифікують, повертають рідним. Автори розповіли про молоду жінку, яка була вагітна, але чоловік-військовослужбовець про це не дізнався, бо в день її повідомлення безвісти зник. Жінка поховала чоловіка і тепер приходить на могилу з донечкою.

На показ стрічки у Львові прийшли рідні зниклих безвісти українських військовослужбовців, представники організацій, які допомагають і підтримують такі родини, ветерани війни, військовослужбовці та студенти львівських вишів.

Після презентації відбулося обговорення за участю автора фільму, воєнкора Радіо Свобода Мар’яна Кушніра.

«Я намагався цим фільмом передати реальну картинку, максимально наближену до правди, якомога реальнішу картинку, як штурмують, як слідчі працюють, родичі шукають, переживають втрату, що залишається після втрати. Я спробував дати надію, бо є донечка воїна, яка виросте і буде українкою. Війна триває, і сьогодні військові і цивільні потребують згуртованості і підтримки один одного», – каже автор фільму «Поверніть мені ім’я» Мар’ян Кушнір.

«Цей фільм показує, яка велика робота триває, скільки людей займаються питаннями пошуку безвісти зниклих воїнів, ідентифікації загиблих, забирають тіла з полю бою, щоб рідні могли поховати. Ми нація, яка береже і цінує кожного військовослужбовця і військовослужбовицю», – говорить начальник Будинку офіцерів у Львові, полковник Дмитро Бучко.

В офіційному реєстрі зниклих безвісти за особливих обставин є понад 90 тисяч записів. Більшість із них – військовослужбовці Сил оборони України. За даними уповноваженого з пошуку зниклих безвісти, за 2025 рік вдалося встановити імена 30 тисяч людей – із тих 70 тисяч, які були у списках на початку року. Але з червня по грудень 2025 року кількість зниклих безвісти знову зросла ще на 40 тисяч і сягнула 80-ти.

НАД ФІЛЬМОМ ПРАЦЮВАЛИ

Автор: Мар’ян Кушнір

Редактор: Дмитро Джулай

Продюсер: Владислав Яцків

Оператор: Мар’ян Кушнір, Павло Холодов, Ганна Кудрявцева

Монтаж: Вікторія Макарова, Мар’ян Кушнір.

