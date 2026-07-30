Садовий: у Львові на місці удару РФ продовжується рятувальна операція, двоє людей вважаються зниклими

У Львові на місці ракетного удару продовжується пошуково-рятувальна операція, двоє людей вважаються зниклими безвісти, повідомив у телеграмі мер Львова Андрій Садовий.

За його словами, станом на 12:00 відомо про 34 постраждалих, рятувальники евакуювали ще одного мешканця – літнього чоловіка на кріслі колісному. Його винесли із сусіднього під’їзду.

Водночас у ДСНС повідомляють, що рятувальники дістали з-під завалів 5-поверхівки 93-річну жінку.

За попередньою інформацією рятувальників, через російські ракетні удари по Львову травмовані 33 людей, серед них – 3 дітей.

За даними Повітряних сил ЗСУ, російські військові вночі проти 30 липня завдали масованого комбінованого удару по Україні, загалом застосувавши 74 ракети і 284 безпілотники різних типів. Основний напрямок удару – Київщина і Львівщина.

Українські військові попередньо зафіксували влучання трьох протикорабельних, шести балістичних і двох крилатих ракет, а також 17 ударних БпЛА на 20 локаціях й падіння уламків на 13 локаціях. Інформація щодо восьми ракет уточнюється, кажуть у Повітряних силах.

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Напередодні ввечері президент Володимир Зеленський попереджав про високу ймовірність масованого російського удару по території України.

Україні бракує ракет-перехоплювачів до систем MIM-104 Patriot. Це єдина установка в Україні, яка здатна ефективно збивати ракети «Іскандер-М», «Кинджал» та «Циркон», що летять балістичною та квазібалістичною траєкторіями. Відповідно спостерігається тенденція до зниження ефективності у протидії таким типам ракет.

На тлі цього дефіциту українська влада закликала партнерів розширити виробництво засобів перехоплення балістичних ракет.