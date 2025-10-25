У Львові близько 50 тисяч людей залишаються без води через аварію на водогоні – міськрада

У Львові близько 50 тисяч людей залишаються без води через аварію на водогоні – це приблизно 10% населення міста, повідомили у міськраді.

Роботи з ліквідації аварії тривають.

«Без води зараз близько 50 тисяч львів’ян – це 10% міста. А саме частина Залізничного та Шевченківського районів… Питну воду людям підвозять водовозки – їхня робота продовжена до повного відновлення системи», – йдеться в повідомленні мерії.

У міськраді пояснюють, що після спустошення труб вода знову наповнює мережу під тиском, через це в старих трубах виникають гідроудари та нові прориви – «система «зриває» у найслабших місцях».

Вранці місцева влада повідомляла, що аварію на водогоні ліквідовують другу ніч поспіль . Бригади «Львівводоканалу» замінювали аварійної ділянки труби, якій уже понад 70 років. Анонсувалося, що вода почнуть надавати орієнтовно від 15:00.